Marcin Kolczyński uratował trójkę dzieci w Holandii, sam zginął. W zbiórce dla rodziny zebrano 340 tys. euro

We wtorek, 11 sierpnia odbył się pogrzeb Marcina na Cmentarzu Parafialnym w Kazimierzu Biskupim. - To jest coś, czego nie da się opisać słowami. On zrobił to bezinteresownie, za nic - po prostu ocalił dzieci, nie oczekując niczego w zamian. Przyjechałem tu, by pożegnać bohatera, bo tak trzeba o tym mówić. Jestem dumny z jego zachowania - mówił w czasie nabożeństwa wujek zmarłego, Mirosław - jak podaje "Głos Wielkopolski".