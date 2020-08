Swiatłana Cichanouska jest na Litwie. Karolina Korwin-Piotrowska: "Bohaterka"

W internecie pojawiło się również wideo, na którym kontrkandydatka odczytuje wezwanie do swoich wyborców, by zaprzestali protestów.

"Szanowni obywatele Republiki Białorusi. Ja, Swiatłana Cichanouska, dziękuję wam za udział w wyborach głowy państwa. Naród Białorusi dokonał wyboru - odczytuje mechanicznie Cichanouska. - Z wdzięcznością i ciepłem zwracam się do wszystkich obywateli, którzy mnie popierali: Białorusini, wzywam was, przestrzegajcie prawa. Nie chcę krwi i przemocy. Proszę was, byście nie przeciwstawiali się milicji, nie wychodzili na ulice, by nie stwarzać zagrożenia dla swojego bezpieczeństwa. Chrońcie siebie i swoich bliskich" - czyta, nie odrywając wzroku od kartki.