Doda ledwo powstrzymywała łzy. Wszystko na słowa swojej mamy

Rodzice Dody chcą, by ich córka wreszcie znalazła prawdziwą miłość

Mama życzyła wokalistce ponadto, by była tak spełniona w życiu prywatnym, jak jest w zawodowym. Nie da się bowiem ukryć, że Doda niestety nie ma szczęścia w miłości i nadal szuka partnera, który stałby się dla niej oparciem. Z kolei jej tata nie mógł się powstrzymać, by nie wspomnieć o sportowym talencie córki. Dziś żałuje, że jako trener nie wykorzystał go bardziej.