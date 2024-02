Przyszła w landrynkowej sukience. Ale buty przebiły wszystko

Na jubileuszowym spotkaniu fundacji pojawiła się Doda, która chyba nigdy nie była widziana w garniturze czy innej eleganckiej (i stonowanej!) stylizacji. Ta okazja nie była wyjątkiem. Niestety. Piosenkarka przyszła ubrana jak na kolejny występ. Można być kolorowym ptakiem, jednak zasady stylizacji mówią, by ubierać się przede wszystkim stosownie do okazji .

Doda postawiła na landrynkową sukienkę bez ramiączek , za to z okrągłym dekoltem ze spiczastymi zakończeniami. Opięta, wręcz gorsetowa, góra kreacji była preludium do asymetrycznego dołu obszytego piórami . Przypomnijmy, że pierzaste elementy w stylizacjach były najbardziej popularne w sezonie letnim 2022.

Ale na tym nie koniec, ponieważ w stylizacji gwiazdy mieliśmy do czynienia z nierozerwalnym duetem sukienki i butów – wysokich kozaków, które również zostały pokryte różowymi piórkami . Bardzo w trendzie "barbiecore", który święcił rekordy popularności latem 2023 roku.

Doda dobrała do tego looku czarną, skórzaną kurtkę o skróconym kroju oraz ekstrawaganckie okulary przeciwsłoneczne . Te dwa elementy stanowiły ciążącą przeciwwagę dla lekkiego różu w odcieniu "marshmallow" i pierzastych form. Udany pomysł? Nie jesteśmy przekonane.

