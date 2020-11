Doda opublikowała grafikę. W roli głównej ona i Małgorzata Rozenek-Majdan

Dodzie przypadł do gustu mem krążący w internecie. Przedstawia ją i Małgorzatę Rozenek-Majdan. Wokalistce wyraźnie spodobało się, że ktoś porównał obie panie. W zestawieniu artystka wiedzie prym. Co na to gwiazda TVN?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Doda opublikowała mem. W roli głównej ona i Małgorzata Rozenek (ONS.pl)