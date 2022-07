Doda ostro o swoich byłych pracownikach. Nie przebierała w słowach

Doda ogłosiła, że we wrześniu premierę będzie miała jej nowa płyta. Jednocześnie zaznaczyła, że znajdą się tam zupełnie inne brzmienia niż te, które dotychczas tworzyła. Utwory mają być skoczne, energiczne, wywoływać uśmiech na twarzy i zachęcać do tańca. To duża zmiana, na którą przełożyły się zmiany w życiu piosenkarki oraz jej psychice. Jak się okazuje, jeszcze do niedawna miała dość swojej pracy. O powodach takiego stanu rzeczy opowiedziała w podcaście Michała Kazula pt. "Kazul z Gwiazdami".