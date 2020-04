Doda pokazała swój patent na śmigus-dyngus. Pokazała, że nie trzeba wyjść z domu, by oblać sąsiadów

Na nagraniu kamera nakierowana jest na okno sąsiada. Chcąc wyciąć psikus sąsiadowi, Doda najpierw uderzyła drobnymi kamyczkami w jego okno, a gdy mężczyzna tylko się wychylił, wylała strumień wody w jego stronę. Mało brakowało, a sąsiad zostałby oblany, ale w ostatniej chwil zdołał wycofać się do mieszkania.

"Dobre. Szkoda, że do końca się nie udało, ale jeszcze jest cały dzień", "Jeszcze troszeczkę mógł wyjść", "No prawie, prawie. Grunt to poczucie humoru i zabawa w ten kiepski czas" – komentowali internauci.