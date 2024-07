Lepszych kiszonych nie jadłeś. To sprawdzony przepis naszych babć

Ogórki kiszone to znany i lubiany element polskiej kuchni. Są źródłem cennych witamin, minerałów i probiotyków, które wspierają nasz układ odpornościowy i trawienny. Proces kiszenia wzbogaca ogórki w witaminę C, a niska kaloryczność sprawia, że są idealną przekąską dla osób dbających o zdrowie - w końcu w 100 gramach ogórków znajduje się tylko 11 kcal.

Proces przygotowania ogórków kiszonych rozpoczyna się już na etapie wyboru warzyw. Im mniejsze ogórki, tym szybciej przejdą proces kiszenia i będą bardziej jędrne. Dlatego warto zaopatrzyć się w najmniejsze, jakie są dostępne. Następnym krokiem jest przygotowanie ogórków. Należy umieścić je w zimnej wodzie na co najmniej godzinę. Taki zabieg sprawi, że warzywa będą bardziej chrupiące.

Do kiszenia najlepiej sprawdzą się naczynia kamionkowe lub szklane. Zanim przystąpisz do kiszenia, starannie umyj naczynie oraz zestaw do kiszenia, który zawiera kwiaty kopru, czosnek i chrzan. Przyda się również liść winogrona, dębu lub porzeczki, aby ogórki nie stały się zbyt miękkie.