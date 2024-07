Dodaj do wody i zanurz stopy. Zapomnisz o opuchniętych nogach

Masz ciężkie, opuchnięte i zmęczone stopy? To popularny problem, który najczęściej pojawia się latem. Możesz go rozwiązać w łatwy sposób. Wystarczy, że zmieszasz ze sobą trzy składniki, a następnie zanurzysz w nich stopy. Opuchlizna zniknie w przeciągu 15 minut.

Ciężkie, zmęczone i opuchnięte stopy to dolegliwość, która dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Pojawia się zazwyczaj latem, kiedy temperatury przekraczają 25 stopni Celsjusza. Organizm chroni się przed odwodnieniem poprzez magazynowanie wody, która zwykle osadza się na nogach i stopach.

To całkowicie naturalne zjawisko i nie można go uniknąć. Jest jednak sposób, który sprawi, że nogi wrócą do dawnego stanu. Wystarczy, że przygotujesz domową kąpiel do stóp. Potrzebujesz tylko trzech składników, które z pewnością masz już w domu.

Wsyp do wody i zanurz stopy. Opuchlizna zejdzie jak ręką odjął

Wiele osób traktuje stopy po macoszemu, zapominając o regularnej pielęgnacji. Wszystko zmienia się wraz z nadejściem lata, kiedy to zamieniamy pantofle czy sneakersy na sandały albo odkryte klapki. Przesuszona skóra stóp nie wygląda zbyt dobrze.

Prawdziwy problem zaczyna się wtedy, kiedy stopy zaczynają puchnąć. To całkowicie naturalne zjawisko, które wynika z reakcji organizmu na wysoką temperaturę. Jak pozbyć się opuchlizny na stopach? W sklepach i drogeriach znajdziesz mnóstwo preparatów, które obkurczają naczynia krwionośne i niwelują opuchliznę. Jest jednak jeszcze jeden sposób. Kosztuje grosze, a daje natychmiastowe efekty.

Tym sposobem jest płukanka to stóp na bazie sody oczyszczonej i octu, np. spirytusowego lub jabłkowego. Soda zmiękcza i rozjaśnia skórę, zaś ocet redukuje opuchliznę i złuszcza martwy naskórek. To połączenie zniweluje uczucie spuchniętych i zmęczonych nóg, a także zadba o skórę na stopach.

Jak przygotować taką płukankę? To bardzo proste. Wyciągnij dużą miskę i wypełnij ją ciepłą, ale nie gorącą wodą. Dodaj do niej pół szklanki sody i pół szklanki octu. Dokładnie wymieszaj całość, a w tak przygotowanej miksturze zanurz stopy. Mocz je przez 15-20 minut, a po upływie tego czasu wypłucz je zimną wodą. Opuchlizna zejdzie od razu.

Dodaj do wanny. Zapomnisz o opuchniętym ciele

Płukanka z sody i octu sprawdzi się jedynie u osób, które nie mają popękanych lub obtartych pięt, bowiem oba składniki mogłyby dodatkowo podrażnić skórę. Stosuj ją za każdym razem, kiedy poczujesz, że twoje stopy stały się ciężkie i opuchnięte.

Jeśli należysz do osób, które mają skłonność do opuchlizny, skorzystaj z kąpieli z dodatkiem soli Epsom, znanej też jako gorzka sól. Kupisz ją w każdym sklepie zielarskim i zapłacisz za nią od 15 do 30 złotych. Sól Epsom wykazuje silne działanie prozdrowotne. Niweluje bóle mięśni, głowy i stawów, a także pozbywa się nadmiaru wody z organizmu.

Jak stosować gorzką sól? Wlej ciepłą wodę i dodaj do niej ok. 100 g soli. Poczekaj, aż się rozpuści, a następnie wejdź do wanny. Kąp się przez co najmniej 15 minut. Po zakończonej kąpieli zauważysz, że opuchlizna zeszła z ciała, a skóra stała się znacznie miększa i gładsza.

