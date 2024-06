Dodaj do zupy ogórkowej. Będzie lepsza niż u mamy

Zupą ogórkową zajadają się zarówno starsi, jak i młodsi. Nic więc dziwnego, że tak często ląduje na polskich stołach. W dodatku jej przygotowanie jest banalnie proste. Trzeba jednak zadbać o dobrej jakości składniki, które mają ogromny wpływ na jej smak. Przed samym podaniem nie zaszkodzi także dodać do niej łyżkę miodu, dzięki któremu zakochamy się w niej na nowo.

Ogórkowa to tuż obok rosołu i pomidorowej prawdziwa "królowa" wśród zup. Nie wszyscy jednak wiedzą, że spożywanie jej może przynieść nam wiele zdrowotnych korzyści.

Do przygotowania zupy ogórkowej potrzebujemy jedynie bulionu, kiszonych ogórków oraz ziemniaków. Okazuje się, że nie zaszkodzi dodać do niej także miodu, który nieco załagodzi jej słodko-kwaśny smak. Niezwykle ważna jest także kolejność dodawania poszczególnych składników.

Przygotowanie zupy ogórkowej powinniśmy zacząć od bulionu. Świetnie sprawdzi się do zarówno wywar mięsny, jak i warzywny. W tym czasie należy obrać ziemniaki i pokroić w drobną kosteczkę, które należy dodać do gotującej się substancji.

Potem musimy zająć się ogórkami. Trzeba zetrzeć je na tarce, a gdy ziemniaki będą już wystarczająco miękkie, można dołożyć je do zupy. Fani wyrazistych smaków mogą także dolać do garnka szklankę wody po ogórkach.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl