Mało kto o tym mówi. Tak przygotujesz rosół klarowny niczym łza

Rosół to jedna z klasycznych zup, uwielbianych przez Polaków. Niektórzy wręcz nie wyobrażają sobie niedzielnego obiadu bez takiego pierwszego dania. Jak przygotować idealnie klarowny rosół? Jest na to bardzo prosty sposób.

Jeżeli tylko jesteśmy wielbicielami rosołu, z pewnością nie raz mierzyliśmy się z tym, że zupa w pewnym momencie zrobiła się mętna. Przez ów proces aromatyczne danie staje się mniej apetyczne.

Istnieją na szczęście sprawdzone sposoby na to, by przywrócić wywarowi pierwotną postać. Jak zatem uratować mętny rosół? Musimy uzbroić się w cierpliwość i zacząć działać krok po kroku.

Mętny rosół? Oto możliwe przyczyny

Zacznijmy od tego, dlaczego rosół w ogóle mętnieje. Najczęściej przyczyna jest bardzo prosta - naprawdopodobniej bowiem włożyliśmy do gorącej wody surowe mięso. To powoduje szybkie ścinanie się białka, co przekłada się z kolei na to, że zupa traci przejrzystość. Tzw. szumowiny powstaną też w przypadku gotowania mrożonego mięsa.

Mętnienie rosołu jest w zasadzie normalnym procesem, dlatego trzeba patrzeć na zupę w trakcie gotowania i usuwać wspomniane szumowiny "na bieżąco". Kolejną kwestią jest sam sposób gotowania - jeżeli wykonujemy ten proces za szybko i na za dużym ogniu, bądźmy pewni, że wywar zmętnieje.

Musimy zatem trzymać się kilku zasad: po pierwsze rosół gotujemy kilka godzin, usuwając powstające szumowiny od razu. Po drugie, nie wrzucamy surowego, czy też mrożonego mięsa na gorącą wodę - należy je zalać wyłącznie wodą zimną.

Co zrobić ze zmętniałym rosołem?

Jeżeli spuściliśmy na chwilę rosół z oka i szumowiny i tak powstały, trzeba podjąć odpowiednie kroki. Jak przywrócić klarowność bez utraty smaku? Okazuje się, że potrzebujemy do tego kilka kostek lodu. Kiedy wrzucimy je do garnka, zupa automatycznie się schłodzi, a tłuszcz i wszelkie zanieczyszczenia przyczepią się do lodu, dzięki czemu z łatwością je usuniemy.

