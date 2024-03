W PRL‑u ich smak znał każdy. Są tanie, proste i w dodatku nieziemsko smaczne

Nie masz pomysłu na śniadanie lub obiad? Przychodzimy z pomocą. Do przygotowania zacierek potrzebujemy zaledwie trzech prostych składników, które znajdziemy w niemal każdej kuchni. Nic dziwnego, że jeszcze kilkanaście lat temu królowały na polskich stołach. Przypominamy przepis, dzięki któremu zrobisz je w zaledwie kilka chwil.

Zacierki o każdej porze dnia

Zacierki to jedno z tych dań, które można wykorzystać na wiele sposobów. Te malutkie, charakterystyczne kluseczki idealnie sprawdzą się nie tylko na śniadanie, ale również na obiad.

W PRL-u podawano je w połączeniu z mlekiem, tworząc sycącą zupę mleczną. Zacierki stanowią również świetny dodatek do innych zup takich jak jarzynowa, grzybowa, a nawet kartoflanka. Niektórzy zestawiają je razem z gulaszem.

Swego czasu często zastępowały makaron, w dodatku wykonywało się je niezwykle szybko. Przed laty panie domu musiały nieźle się natrudzić, aby przygotować smaczne, pożywne, a w dodatku tanie danie, a zacierki idealnie spełniały wszystkie te kryteria.

Jak zrobić domowe zacierki?

Przepis na domowe zacierki jest banalnie prosty, bowiem wszystko, czego potrzebujemy to:

1 jajko,

szczypta soli,

ok. 5 łyżek mąki pszennej.

W pierwszej kolejności musimy zająć się mąką, którą należy przesiać do miski, usypując z niej niewielki kopiec i dodając do niego sól. Na jego wierzchołku powinniśmy zrobić wgłębienie, do którego teraz powinniśmy wbić jajko.

Wszystkie produkty dokładnie ze sobą mieszamy i ugniatamy rękami aż do momentu powstania gładkiego, dość twardego ciasta. Kiedy wydaje się być już gotowe, możemy przejść do formowania drobnych kluseczek za pomocą palców.

Odrywajmy kawałeczki powstałej masy i zacierajmy je między kciukiem a palcem serdecznym, tworząc charakterystyczne zacierki.

Kiedy wykorzystamy już całe ciasto, nie zapomnimy delikatnie posypać go mąką, tak by kluseczki się nie posklejały. Wystarczy już zagotować i osolić wodę, a następnie wrzucić do niej nasze zacierki. Powinniśmy gotować je aż do momentu, gdy wypłyną na powierzchnię. Zazwyczaj zajmuje im to maksymalnie od 4 do 5 minut i gotowe.

