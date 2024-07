Dodaj łyżeczkę do jajecznicy. Już nigdy nie zrobisz jej inaczej

Czy można sprawić, że jajecznica będzie jeszcze lepsza? Jak się okazuje - tak. Aby była puszysta jak chmurka, wystarczy dodać do niej kilka kropli lub łyżeczkę pewnego produktu. Zdziwisz się, że to właśnie on jest tu kluczowy.

Jajecznica jest z pewnością jednym z ulubionych śniadań Polaków. Z dodatkiem kanapek, pokrojonych warzyw czy lekkich sałat tworzy nie tylko pyszne, ale i pożywne danie. Choć każdy z nas ma swój własny sposób na to, jak ją przyrządzić, okazuje się, że o tym jednym wie niewielu. Po dodaniu tego produktu będzie jeszcze bardziej puszysta.

Sposób na puszystą jajecznicę

Klasyczna jajecznica składa się przede wszystkim z jajek, odrobiny soli i pieprzu. Najczęściej jest smażona na maśle, czasem z dodatkiem cebuli, szynki czy sera. Co więc możemy do niej dodać, żeby były jeszcze lepsza oraz bardziej puszysta?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Do wymienionych powyżej produktów wystarczy dodać jedynie kilka kropli lub jedną łyżeczkę soku z cytryny, która sprawi, że jajecznica będzie lekka i puszysta jak nigdy dotąd. Wszystko z powodu kwasu, jaki naturalnie występuje w cytrynie. To właśnie on powoduje opóźnienie ścięcia białek i to dzięki niemu jajecznica nabierze puszystości.

Zobacz także : Sekretny składnik jajecznicy. Mistrzowie kuchni dodają jedną łyżkę

Jak zrobić dobrą jajecznicę?

Jeżeli nie masz w domu cytryny, możesz wypróbować także triku z mąką ziemniaczaną, która zadziała tak samo. Różnicą jest jednak to, że przygotowanie jajecznicy należy rozpocząć od wymieszania łyżeczki skrobi z dwoma łyżkami mleka. Kiedy pozbędziesz się grudek, musisz jeszcze dodać do mieszanki odrobinę masła. W tym przypadku w pełni wystarczy ok. pół łyżki. Następnie możesz już wymieszać wszystko z jajkami.

Pamiętaj też o tym, że jajecznica powinna być smażona na małym ogniu - nigdy na dużym. Dzięki temu nie zetnie się tak szybko, a dodatkowo nie będzie sucha, tylko kremowa. Smażąc na małym ogniu, możesz także lepiej zadbać o preferowane ścięcie jajek.

Zobacz także : Dodaj do jajecznicy. Nigdy więcej nie zrobisz jej inaczej

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

© Materiały WP