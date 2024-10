Dodaj sekretny składnik. Tymi mielonymi będzie zajadać się cała rodzina

Ok, rozumiem

Kotlety mielone to prawdziwa klasyka polskich obiadów. Zwykle serwujemy je z ziemniakami i surówką z buraków lub mizerią. W każdym domu przepis na mielone różni się nieco, jednak baza pozostaje ta sama: mięso mielone, bułka tarta, jajko i cebula. Mięso można wybrać dowolnie – najczęściej jest to wieprzowe, ale można dodać również wołowinę.

Cebula dodaje charakterystycznego smaku, można ją dodać na surowo lub podsmażoną. Jajko sprawia, że masa jest spójna i kotlety nie rozpadają się podczas smażenia.

Sekretny składnik

Aby kotlety były jeszcze bardziej soczyste i miękkie, warto dodać do masy nieco jabłka. To nieoczywisty, ale bardzo skuteczny składnik. Kwaskowe jabłko, takie jak szara reneta, antonówka czy papierówka, sprawi, że kotlety będą wyjątkowo puszyste. Smak jabłka będzie minimalnie wyczuwalny, co pozwoli zachować tradycyjny smak mielonych.

Przepis na mielone z jabłkiem

Oto składniki, których będziesz potrzebować:

500 g mięsa mielonego (np. wieprzowo-wołowego)

1 cebula

1 małe jabłko

1 jajko

2 ząbki czosnku

bułka tarta

olej do smażenia

sól, pieprz, majeranek do smaku

Aby przygotować kotlety mielone, zaczynamy od mięsa. W dużej misce mieszamy mięso, jajko i przyprawy. Jabłko obieramy i ścieramy na tarce o małych oczkach, następnie pozbywamy się nadmiaru soku i dodajemy je do mięsa. Cebulę kroimy w kostkę i smażymy na złoty kolor, następnie dodajemy do masy z mięsa razem z przeciśniętym przez praskę czosnkiem.

Smażenie i pieczenie

Mieszamy dokładnie wszystkie składniki, formujemy kotlety i obtaczamy je w bułce tartej. Na rozgrzanej patelni smażymy kotlety z dwóch stron na złoty kolor. Aby kotlety były jeszcze bardziej miękkie, możemy podsmażone kotlety przełożyć do naczynia żaroodpornego i piec w piekarniku nagrzanym do 180 st. C przez około 20 minut.

