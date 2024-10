Dodaj szczyptę do kawy. Szybko sobie podziękujesz

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy - na tyle, że traktują ją jako "pierwsze śniadanie". Choć twierdzono, że może być ona szkodliwa dla zdrowia, nie ma w tym nic bardziej mylnego. Kawa, za sprawą kofeiny, nie tylko pomaga zwiększyć poziom energii. Jest bogata w przeciwutleniacze, potas i witaminy z grupy B, wykazując silny potencjał antyoksydacyjny. Może również chronić przed miażdżycą, udarem czy zawałem serca.

Dodaj szczyptę do kawy

Zwiększenie poziomu energii to jednak nie wszystko. Do kawy możemy spokojnie dodawać inne produkty, które tylko polepszą jej działanie. Mowa tu jednak nie o mleku, które jest jednym z najczęściej dodawanych produktów do tego napoju. Jeżeli zależy ci na ustabilizowaniu cukru we krwi i szybszym spalaniu tłuszczu, dodaj do niej cynamon.

Cynamon ma działanie termogeniczne, które wspomaga spalanie tłuszczu. Podobnie jest z olejem kokosowym i masłem klarowanym, które również mogą zwiększyć tempo spalania kalorii. Wszystko dzięki tłuszczom MCT, które są przekształcane w energię.

Kawa z "płynnym złotem"

Jeżeli chcesz, aby kawa zapewniła ci uczucie sytości na dłużej, a dodatkowo nie była zbyt kwaśna, możesz dodać do niej oliwę z oliwek, nazywaną inaczej "płynnym złotem". Już pół łyżeczki oliwy do kawy sprawi, że w organizmie nastąpi poprawa przemiany materii, zmniejszy się stan zapalny, a zaparcia znikną. Warunkiem jest jednak to, aby w kawie nie znajdowały się żadne inne produkty, takie jak cukier, śmietanka czy mleko.

Warto także pamiętać o tym, kiedy należy pić kawę. Jak się okazuje, odpowiednim momentem nie jest wcale godzina po wstaniu z łóżka. Związane jest to z kortyzolem, który jest najwyższy do 45 minut po wstaniu. Kawę powinno się więc pić dopiero po dwóch godzinach od pobudki. Inaczej nie odczujemy jej pobudzającego działania.

