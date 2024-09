Większość pije ją rano. Lekarze ostrzegają

Po wypiciu kawy lądujesz w toalecie? Jeżeli tak, musisz wiedzieć, dlaczego tak się dzieje i jak możesz tego uniknąć. Kawa (a także herbata, ponieważ też zawiera kofeinę) jest nie tylko moczopędna, ale ogólnie pobudza do działania układ trawienny. U niektórych może jednak wywołać pewne nieprzyjemności. Zalicza się do nich m.in. biegunkę.

- Ponadto, może zwiększać produkcję kwasu żołądkowego, powodując zgagę lub refluks żołądkowy , co może być niewygodne, a nawet bolesne - podkreślił.

- To naturalnie występujące związki, które działają jak środki przeczyszczające . Związki te zwiększają zawartość wody w okrężnicy i skurcze mięśni okrężnicy - wytłumaczył.

Kultowy deser z PRL-u. Podawali go w słynnym Horteksie

Kultowy deser z PRL-u. Podawali go w słynnym Horteksie

Zdaniem obydwu specjalistów, istnieje kilka sposób na to, jak uniknąć zbyt częstych wizyt w toalecie po wypiciu kawy.

- Spróbuj pić mniejsze ilości kawy na raz. Może to pomóc w zmniejszeniu ilości kofeiny i innych składników kawy, które mogą powodować zaburzenia trawienia.

- Unikaj dodawania do kawy zbyt dużej ilości śmietanki lub cukru. Mogą one być wyzwalaczami i przyczyniać się do rozstroju żołądka, zwłaszcza jeśli masz problemy, takie jak zespół jelita drażliwego.