W Turcji stroi się jak nigdy. Wrzuciła fotkę z plaży

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Edyta Golec słynie z wyjątkowego głosu i miłości do gór. Podkreśla ją w swoich stylizacjach. Motyw góralski pojawił się nawet na opublikowanych przez nią zdjęciach z wakacji.

Edyta Golec utalentowaną altowiolistką i wokalistką. Razem z mężem, Łukaszem Golcem i jego bratem bliźniakiem, Pawłem tworzy zespół Golec uOrkiestra. Ostatnio pochwaliła się zdjęciami z wakacji.

Para wybrała się do Turcji. Wokalistka nigdy nie kryła swojego zamiłowania do góralskich wzorów i haftów. Nie zabrakło go nawet na wakacjach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Edyta Golec stawia na czerwień. Nie zabrakło góralskiego motywu

Edyta Golec jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie często dzieli się kadrami z życia prywatnego i zawodowego. Z opublikowanych zdjęć można wywnioskować, że artystka lubi eksperymentować z modą. Przepada za kwiatowymi i góralskimi wzorami, które przemycia w niemalże każdej swojej stylizacji.

W jednym ze swoich ostatnich postów pokazała się w zupełnie innej odsłonie. Na zdjęciach z Turcji wygląda obłędnie. Rzadko możemy zobaczyć ją w takich stylizacjach.

Włożyła czerwoną sukienkę sięgającą do kolan. Można zauważyć, że zdobią ją ażurowe "wycinanki". Charakterystyczne "oczka" przypominają te, które znajdują się na góralskich koszulach. Wiązane sznurki na plecach dodały kreacji modowego twista.

Edyta Golec w czerwonej sukience na plaży © Instagram.com | edytagolecofficial

Do walizki spakowała też czarną sukienkę, która latem konkuruje z "małą białą". Edyta Golec pozostała wierna czerni. Model na ramiączkach typu "spaghetti" to przebój tego sezonu. Stylizację uzupełniły klapki z dwoma paskami. Teraz nie ma modniejszych (i wygodniejszych) butów.

Edyta Golec na wakacjach © Instagram.com | edytagolecofficial

Biała koszula, którą widać na zdjęciach z plaży to kolejny must have letnich stylizacji. Można ją narzucić na strój kąpielowy albo nosić w zestawieniu z topem i szortami, tak jak robią fashionistki. Zdaje się, że Edyta Golec jest na bieżąco z trendami.

Edyta Golec w białej koszuli © Instagram.com | edytagolecofficial

Lubi eksperymenty z modą

Artystka nie boi się odważnych fasonów czy nietypowych połączeń. Tworzy własne trendy, pozostając wierna swojemu stylowi. Nie oznacza to, że jej stylizacje są zachowawcze. Wręcz przeciwnie.

Podczas tegorocznego "Polsat Hit Festiwal" pojawiła się w dwóch kreacjach — długiej, dopasowanej, czarnej sukience z wycięciem na nogach i satynowej, różowej mini. W każdej z tych kreacji znalazł się góralski motyw. W przypadku czarnej sukienki była to kwiecista, góralska podszewka, a łososiowej - szeroki pas.

Ruszył plebiscyt #Wszechmocne. W formularzu poniżej zgłoś swoją kandydatkę w kategorii #Wszechmocne wśród kobiet.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!