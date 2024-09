Gospodarstwa domowe, które zmagają się z wysokimi rachunkami za energię, mają czas do poniedziałku 30 września, aby złożyć wniosek do ZUS o bon energetyczny. Bon jest jednorazowym wsparciem przeznaczonym dla osób, które mają niskie dochody. Wysokość świadczenia jest zróżnicowana i zależy od trzech czynników: liczby osób w gospodarstwie domowym, kryterium dochodowego i rodzaju stosowanego ogrzewania.

Bon energetyczny to jednak nie wszystko. Dodatkowym świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest ryczałt energetyczny , który przysługuje tylko wybranym osobom. Komu dokładnie?

Z możliwości otrzymania ryczałtu energetycznego, który jest dodatkiem do emerytury, mogą skorzystać w 2024 roku trzy grupy społeczne:

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć wniosek do ZUS ERK, który jest dostępny zarówno w oddziałach stacjonarnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i na jego oficjalnej stronie internetowej. Taki wniosek powinien być uzupełniony o:

Od 1 marca 2024 roku wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 299,82 zł miesięcznie. Osoby, które kwalifikują się do jego otrzymania, mogą złożyć wniosek w każdej chwili.

