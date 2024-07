Seniorki mogą dostać nawet 1780 zł od ZUS‑u. Jest jedna zasada

ZUS w czerwcu waloryzował emerytury. Co to oznacza?

Emerytura to świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom po osiągnięciu określonego wieku i spełnieniu innych warunków wymaganych przez prawo. W Polsce system emerytalny opiera się na zasadzie solidarności społecznej i obowiązkowych składkach odprowadzanych przez pracujących. Obecnie świadczenie emerytalne otrzymują kobiety, które osiągnęły 60. rok życia, oraz mężczyźni po 65. roku życia.

Niektórzy ludzie, z różnych powodów, nie mieli możliwości podjęcia pracy zarobkowej. W rezultacie, gdy osiągają wiek senioralny, nie kwalifikują się do standardowych świadczeń emerytalnych. W takiej sytuacji kobiety mają do dyspozycji specjalne rozwiązanie - świadczenie uzupełniające. To wsparcie finansowe ma na celu zapewnienie im podstawowych środków do życia. Aby jednak skorzystać z tej formy pomocy, konieczne jest spełnienie pewnego konkretnego warunku.

Komu przysługuje świadczenie "Mama 4 Plus"?

Kobiety, które przekroczyły 60. rok życia, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli nie posiadają prawa do emerytury lub ich świadczenie jest niższe od minimalnej emerytury. Taka opcja uniemożliwia im pokrycie podstawowych kosztów utrzymania. Ze świadczenia "Mama 4 Plus" niestety nie skorzystają wszystkie panie.

"Mama 4 Plus" to specjalne świadczenie emerytalne skierowane do kobiet, które zrezygnowały z pracy zawodowej lub jej nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci. Program jest jednak dostępny wyłącznie dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Warto zaznaczyć, że w pewnych okolicznościach o to świadczenie mogą ubiegać się również ojcowie na emeryturze. Dotyczy to sytuacji, gdy matka zmarła lub porzuciła rodzinę, a ojciec samodzielnie wychował co najmniej czworo dzieci.

Program ten ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom, które poświęciły się wychowaniu licznego potomstwa kosztem kariery zawodowej, co mogło wpłynąć na ich sytuację emerytalną.

Za świadczenie można dostać ponad 1700 zł

Program "Mama 4 Plus" oferuje wsparcie finansowe w wysokości odpowiadającej najniższej emeryturze krajowej. Obecnie, od marca 2024 roku, kwota ta wynosi dokładnie 1780,96 zł.

Dla osób już pobierających emeryturę, ale w kwocie niższej niż najniższa krajowa, świadczenie to działa jako dodatek wyrównujący. Mechanizm ten polega na uzupełnieniu brakującej kwoty do poziomu najniższej emerytury.

