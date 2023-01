Dodatkowy przelew z ZUS-u. Niektórzy dostaną miesiąc wcześniej

W 2022 było to 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. Po tegorocznej waloryzacji "czternastka" wyniesie 1588,44 zł brutto. To 1445,48 zł "na rękę". Jest jednak pewien warunek - taki przelew otrzymają emeryci, którzy nie przekroczyli ustalonego progu. W ubiegłym roku było to 2900 zł brutto. Gdy ich świadczenie było wyższe, dodatek był zmniejszany zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.