Dołącz do wyzwania Avon Kontra Przemoc i zbieraj #KilometryPoMocy

Podnoszenie świadomości społeczeństwa o przemocy i mówienie o tym głośno to, coś co każdy z nas może zrobić, aby wesprzeć osoby doświadczające tego zjawiska. Problem wciąż jest bardzo poważny. Jak wskazują statystyki mierzyła się z nim już co trzecia kobieta na świecie. Bieg "Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie" jest wspólnym wyrazem sprzeciwu wobec przemocy.