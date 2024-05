Przygotuj ten domowy nawóz. Piwonie zakwitną jak nigdy wcześniej

Piwonia potrzebuje dobrze nasłonecznionego stanowiska . To światłolubny kwiat, który potrzebuje dużej ilości promieni słonecznych. Musi być odseparowany od innych kwiatów i krzewów, bowiem te mogą zabrać mu zbyt dużo składników odżywczych, co przełoży się na jego kondycję. Ponadto piwonia jest bardzo wrażliwa na wiatr, dlatego też warto zasadzić ją w miejscu, które jest przed nim osłonięte. Najlepiej rośnie w próchniczej, wilgotnej, piaszczysto-gliniastej glebie o pH mieszczącym się w przedziale 6-7. Jeśli chodzi zaś o nawożenie, piwonie docenią ziemię, która zawiera dużą ilość związków potasowo-fosforowych, a nie jak w przypadku większości roślin, azotowych.

Żeby piwonia intensywnie i obficie rosła, warto ją suplementować. Czym więc dokarmiać piwonię? Można pokusić się o zakup nawozu do piwonii, jednak równie skutecznym, a znacznie tańszym rozwiązaniem będzie przygotowanie domowego nawozu. Stosowały go nasze babcie. Potrzebujesz zaledwie dwóch składników — drożdży i cukru. Dwie łyżki cukru rozpuść w dziewięciu litrach wody wraz z 11 g drożdży. Następnie odstaw mieszankę na dobę w ciemne miejsce. Kolejnego dnia nawóz będzie gotowy do użycia. Podlewaj nim roślinę raz w tygodniu — aż do momentu, kiedy pączki zamienią się w kwiaty.