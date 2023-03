Dorzuć do ziemi. Hortensje będą uginać się od kwiatów

Jak zakwaszać ziemię pod hortensjami?

Roztwór z octu, a także ten z kwasku cytrynowego można zastosować już chwilę po przygotowaniu. Wystarczy wlać go bezpośrednio do ziemi, gdzie rosną hortensje. Należy jednak pamiętać, że nawożenie to nie to samo, co podlewanie. Nawożenie nie powinno odbywać się częściej niż raz na dwa tygodnie. W innym wypadku hortensje zaczną chorować, a cały trud pójdzie na marne.