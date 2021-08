Dominika Gwit-Dunaszewska ogłosiła radosną nowinę. Sypią się gratulacje

Gwit-Dunaszewska na każdym kroku przekonuje, że zaakceptowała swój obecny wygląd. Pod zdjęciami w stroju kąpielowym napisała m.in.: "Wiele z was pyta mnie jak to jest, że się nie wstydzę wyjść np. w stroju kąpielowym i co ludzie powiedzą? Wiele z was pyta mnie jak to jest, że nie wstydzę się korzystać z wodnych atrakcji, jak np. kajaki czy inne rowerki. A ja powiem tak! W dupie to mam! Czerpię z życia pełnymi garściami! Komuś się może wydawać, że dodatkowe kilogramy są efektem obżarstwa. 90 procent z nas, kobiet plus size, doskonale wie, że to nieprawda. Choroby metaboliczne to zmora dzisiejszych czasów".