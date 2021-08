Zofia Zborowska opowiedziała o połogu. "Niestety pokonała mnie fizyczność"

"Mi wydawało się, że jestem gotowa na połóg, bo głównie skupiłam się na kwestii psychicznej. Niestety pokonała mnie fizyczność. Teraz prawie 2 tyg. po porodzie SN dochodzę do siebie. Moim zdaniem nie da się przygotować w pełni na połóg. Ale jedno jest pewne to nie jest tylko hardcore. To jest hardcore przeplatany najpiękniejszymi chwilami ever" (pis. oryg.) – stwierdziła.