Dominika Gwit-Dunaszewska spakowała już torbę do szpitala. Poród lada moment?

Dominika Gwit-Dunaszewska podzieliła się na swoim InstaStory informacją, że jest już spakowana do szpitala. Czy to oznacza, że poród zbliża się wielkimi krokami, a gwiazda w każdym momencie może powitać na świecie potomka? Zobaczcie, co takiego zabiera. "Wciąż mi wydaje, że mam za mało" - mówiła.