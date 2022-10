Dominika Gwit tak przygotowuje się do porodu. Ujawniła, co jej pomaga

Dominika Gwit odpowiedziała jednak z wyraźnym spokojem. Podzieliła się też tym, jak sama przygotowuje się do porodu. - Spokojnie, aż tak nie ma się co stresować. Myślę, że dużo dadzą spotkania z położną. My jesteśmy w trakcie takich spotkań. Rozmawiamy z nią o różnych rzeczach, w tym o cesarskim cięciu i o porodzie naturalnym. Takie spotkania dużo dają i wyjaśniają. Kobiety sobie radzą już od zarania dziejów, to my tym bardziej sobie poradzimy w nowoczesnych szpitalach ze świetnym sprzętem i ze znieczuleniem. Myślę, że damy radę! Chwilę będzie gorzej, a potem będzie lepiej, nie ma się co bać - powiedziała aktorka.