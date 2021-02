Dominika Gwit pokazała niepublikowane zdjęcie ze ślubu. Napisała wzruszające słowa

W jednym z wywiadów mówiła, że partner oczarował ją dowcipem i inteligencją. To on zdobywał serce Dominiki Gwit, wysyłając jej po spektaklu wiadomości. Jego wysublimowane poczucie humoru ją ujęło.

Zdjęcie ze ślubu

"Takie mnie dziś przy niedzieli, ślubne wspomnienie naszło. Dwa i pół roku, a jakby wczoraj. Też tak macie, że co jakiś czas oglądacie fotki z wesela? Ech... Co to był za dzień!" – napisała Dominika Gwit i opublikowała zdjęcie.