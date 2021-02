Iga Cembrzyńska i Andrzej Kondratiuk. "Nie wierzyłam, że można aż tak kochać"

"Był dla mnie wszystkim. Bez niego jestem nikim. Ja i Andrzej to jedno, bez niego nie mam po co żyć" – mówiła o związku z reżyserem Andrzejem Kondratiukiem Iga Cembrzyńska cytowana przez "Urodę Życia". Przeżyli wspólnie 40 lat. Był to czas tworzenia wspólnych filmów, z dala od wielkomiejskiego szumu i blasku fleszy. Zaszyli się na wsi, gdzie wspólnie spełniali swoje marzenia o niezależnym kinie.