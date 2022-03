Dominika Gwit pokazała zdjęcie w wiosennym klimacie. Internautki ślą komplementy

Dominika Gwit w wiosennej stylizacji

Dominika Gwit opublikowała ostatnio nowe zdjęcie, na którym pozuje w różowej sukience w czarne grochy z rękawem do łokci i wiązaniem w pasie. Jedną ręką posyła całusy, a w drugiej trzyma bukiet pięknie rozwiniętych tulipanów. Widocznie do domu stęsknionej za tą porą roku aktorki zawitała już wiosna. "Dzień dobry! Chciałabym podarować wam kwiatki i całusa na cały tydzień! Za kilka dni wiosna" – napisała Gwit pod fotografią. W sekcji komentarzy pod postem pojawiło się wiele komplementów. "Piękne tulipany dla pięknej kobiety", "Na tym zdjęciu to ty jesteś wiosną", "Jak ciebie widzę, to od razu lżej na sercu", "Ślicznie kobietko wyglądasz" – pisali zachwyceni internauci.