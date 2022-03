Karolina Domaradzka o stroju Anny Wendzikowskiej. "Tobie też musi być zimno"

Ironiczny komentarz Karoliny Domaradzkiej

Ekspertka modowa nie zrezygnowała również ze słów ironii, które skierowała do swoich obserwujących, odwołując się do krytycznego komentarza serwisu plotkarskiego. "Nowy model szafy kapsułowej! Stwórz swój styl w oparciu o to, co podoba się innym, a nie tobie! Uwzględnij pogodę, żeby uniknąć przykrych komentarzy tych, którym jest zimno! Pamiętaj, tobie też musi być zimno, skoro innym jest! Bądź jak inni! Nie możesz być sobą, bo to nieakceptowalne społecznie! - Karolina Domaradzka podsumowała z wyraźnym przekąsem.