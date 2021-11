Dominika Figurska z mężem na premierze. Chętnie razem pozowali

Wybaczył jej zdradę

- Skleiliśmy małżeństwo, choć z ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe. Najpierw zaczęła mnie rozsadzać tęsknota za sakramentami. Pewnego dnia na targach książki przypadkowo natknęłam się na "Dzienniczek s. Faustyny". Przeglądając go, znalazłam zdanie, że mogą przyjść do mnie najwięksi grzesznicy. Poczułam, że zalewa mnie strumień boskiej miłości. Dziś uważam, że to m.in. siostra Faustyna uratowała moje małżeństwo - wyznała w jednym z wywiadów.