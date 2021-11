Zdrada wyszła na jaw. "Małżeństwo pracuje nad związkiem, ale jest poważny problem"

5. Gdy gasną emocje i miłość najlepiej jest wyjść ze związku

– Jeśli w związku brakuje uczuć, nie kochamy partnera, nazwaliśmy miłością coś, co nią nie było, to najlepiej oczywiście zakończyć związek. Jeżeli zanik emocji, namiętności pokazuje nam, że pomyliliśmy się z ulokowaniem uczuć, to jest to zrozumiałe i nie warto na siłę kontynuować relacji. Nie warto jednak kierować się filozofią, że jak nie mam na drugą osobę tak wielkiej ochoty jak kiedyś, to sobie idę. Związek stanowi wartość samą w sobie i stabilna relacja nie jest przelotnym zauroczeniem – zauważa Joanna Godecka.