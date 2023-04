Dominika Kulczyk na okładce amerykańskiego "Forbesa". Oto co o niej napisali

Magazyn podkreślił też, że firma właśnie otworzyła drugą co do wielkości farmę wiatrową w Polsce, zapewniającą wystarczającą ilość energii dla 183 tys. domów. Zwrócono uwagę na fakt, że to idealny moment na tego typu działania ze względu na gorączkowe poszukiwania alternatywy dla rosyjskiego gazu i ropy. Zaznaczono, że dziś majątek Dominiki Kulczyk jest wart około 1,9 miliarda dolarów.