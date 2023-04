Wyjechali za "lepszą przyszłością". Agencje pracy potraktowały ich jak niewolników

- Najgorszą sytuacją była ta, kiedy ktoś zachorował. Sama pamiętam, gdy zachorowałam na grypę, a usłyszałam, że ich to nie interesuje. Miałam gorączkę i ból w mięśniach, więc nie było nawet opcji, żebym wsiadła na rower i przejechała kilka km do pracy. Zgłosiłam się wtedy do mojego koordynatora, ale on w ogóle nie chciał o tym słyszeć. Miałam się stawić w pracy i to natychmiast. Kiedy poprosiłam, żeby pomógł mi umówić się do lekarza, zignorował moje wiadomości. Jesteś chora? Trudno. Radź sobie sama - mówi.