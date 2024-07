Domowe plastry na wąsik. Działają lepiej, niż te z drogerii

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Kobiecy wąsik to powszechny problem, który wynika z wielu różnych czynników. Chcesz się go pozbyć? Poznaj przepis na domowe plastry na wąsik. Kosztują grosze, a działają lepiej niż te z drogerii.

Owłosienie na twarzy jest całkowicie naturalne i nie powinno być powodem do wstydu. Mimo to, wiele kobiet ma problem z tzw. wąsikiem, który pojawia się na tuż pod górną wargą. Skąd bierze się kobiecy wąsik? Przypadłość najczęściej ma podłoże genetyczne, jednak może wskazywać na zaburzenia hormonalne.

Jak pozbyć się wąsika? Pod żadnym pozorem go nie sięgaj po maszynkę, bowiem po czasie odrosną jeszcze ciemniejsze i mocniejsze. Jaki produkt będzie najlepszy? Plastry do depilacji. Z łatwością przygotujesz je w domu. Potrzebujesz tylko dwóch składników, które najprawdopodobniej masz już w swojej kuchennej szafce.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak pozbyć się wąsika domowym sposobem?

Włoski na twarzy są całkowicie naturalne, jednak prawdziwy problem pojawia wtedy, gdy stają się grube i ciemne. Wówczas kobiecy wąsik może stać się źródłem kompleksów i dyskomfortu. Na szczęście istnieje wiele domowych sposobów, żeby pozbyć się niechcianego owłosienia. Jednym z nich jest pasta z sody oczyszczonej.

To tani i ogólnodostępny produkt, który zwykle używany jest do pieczenia czy sprzątania. Wodorowęglan sodu wykazuje działanie oczyszczające, dezynfekujące i wybielające. Używa się go także w kosmetyce, jednak w niewielkim stężeniu. Z powodzeniem można wykorzystać ją do pozbycia się kobiecego wąsika.

Jak to zrobić? Zagotuj wodę i wlej ją do szklanki. Kiedy nieco ostygnie, dodaj do niej łyżeczkę sody i dokładnie wymieszaj całość. W tak przygotowanym roztworze zanurz wacik i przetrzyj nim wąsik. Roztwór pozostaw na skórze przez 30-40 minut, a po tym czasie przetrzyj ją czystą, letnią wodą. Zabieg powtarzaj codziennie przez 7-14 dni. Pierwsze efekty zauważysz już po tygodniu.

Zmieszaj z wodą i nanieś na twarz. Zapomnisz o wąsiku

Plastry do depilacji to jeden z najpopularniejszych sposobów na walkę z kobiecym wąsikiem. Wystarczy rozgrzać wosk w dłoniach, a następnie przykleić plastry do skóry i zerwać je energicznym ruchem. Okazuje się, że takie plastry z łatwością można przygotować w domu. Potrzebujesz tylko trzech rzeczy — miodu, cukru i kawałka cienkiej tkaniny, np. gazy.

Jak przygotować domowe plastry? Wyciągnij niewielką miskę i wsyp do niej 2 łyżki cukru, łyżkę miodu i niepełną łyżkę wody. Wstaw ją do mikrofalówki lub rozpuść w kąpieli wodnej. Tak przygotowaną mieszankę nanieś na wąsik, a następnie przyłóż do niej kawałek materiału. Kiedy masa cukrowa nieco zastygnie, zerwij ją szybkim i zdecydowanym ruchem. Po zerwaniu plastra na skórze może pojawić się zaczerwienienie. W takiej sytuacji wystarczy wsmarować w nią odrobinę kremu nawilżającego lub oliwki.

Zapraszamy na naszą grupę na Facebooku - #Samodbałość. Informujemy tam na bieżąco o nowych artykułach i wywiadach. Dołączcie do nas i zaproście znajomych. Czekamy na Was!