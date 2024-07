Depiluje miejsca intymne. Mówi, jakim klientkom odmawia

Bare Bonita to specjalistka z dziesięcioletnim doświadczeniem. Ekspertka regularnie zamieszcza filmy na TikToku oraz Instagramie, a w jednym z nagrań podzieliła się swoimi poradami dotyczącymi depilacji. Jakie kroki należy podjąć 24 lub 48 godzin przed zaplanowanym zabiegiem oraz czego unikać po jego wykonaniu? Oto zalecenia ekspertki w dziedzinie kosmetologii.

Licencjonowana kosmetolog, poradziła, że na dzień lub dwa przed wizytą powinno się wykonać peeling ciała oraz wziąć ciepły prysznic . Przed zabiegiem zaleciła również unikanie jakiejkolwiek samodzielnej depilacji na dwa-trzy tygodnie. Pomimo pokusy usunięcia odrastających włosków, należy pozostawić je w spokoju. Specjalistka zasugerowała także, aby na zabieg udać się bez majtek, co będzie korzystne tuż po jego zakończeniu.

Na nagraniu Bonita zaapelowała do odbiorczyń, aby przed przyjściem do gabinetu nie spożywały kawy ani alkoholu, ponieważ mogą one zwiększyć wrażliwość skóry, czyniąc zabieg bardziej bolesnym.