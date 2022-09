Domowe sposoby na gryzący sweter. Zapomnisz o dyskomforcie

Jak odpowiednio prać i suszyć swetry?

Miesiącami leżał na dnie szafy? A może znalazłaś wełniane cudo z drugiej ręki, które prosi się o odświeżenie? Swetry jak to swetry - potrafią grać pierwszoplanową rolę każdej stylizacji, ale wymagają szczególnej uwagi i troski w zakresie pielęgnacji. Przede wszystkim swetry wełniane nie lubią częstej kąpieli, a tym bardziej pocierania podczas prania. Większość pralek posiada tryb przeznaczony do prania wełny lub delikatnych materiałów, które doskonale sprawdzą się w swojej funkcji nie niszcząc i nie odkształcając ubrania. Warto także pamiętać o niedużej ilości płynu lub proszku do prania, które w nadmiarze wnikają we włókna i usztywniają je. Nie należy spieszyć się także z suszeniem. Zrezygnuj z wystawiania mokrych swetrów na słońce, suszenia w wysokich temperaturach i pionowego zawieszenia. Najlepiej rozłożyć sweter na ręczniku, na równej i płaskiej powierzchni układając i wygładzając jego idealną formę.