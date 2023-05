Domowy oprysk z mleczy działa jak marzenie. Szkodniki same się wyniosą

Nie wyrzucaj mniszka lekarskiego. Przygotuj z niego nawóz. Efekty cię zaskoczą

Jeśli w twoim ogrodzie pojawił się mniszek lekarski, nie wyrzucaj go. Przygotuj z niego fenomenalny nawóz. Potrzebujesz kilograma mniszka i 10 litrów wody. Mniszek rozdrobnij np. za pomocą nożyczek albo blendera. Przesyp go do plastikowej beczki i zalej go 10 litrami wody. Na końcu, odstaw beczkę w ciemne, chłodne miejsce i co dwa dni mieszaj fermentującą miksturę.