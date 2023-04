Genialny patent ogrodnika. Chwasty nawet nie wyrosną

Dlaczego kartony nadadzą się do ściółkowania? Po pierwsze, są w pełni biodegradowalne. Po drugie, zawarta w nich celuloza przyciągnie dżdżownice, które naturalnie użyźniają glebę. Po trzecie, utrzymają one wilgoć w glebie dłużej aniżeli np. trociny czy kora. Po czwarte, rozkładają się dłużej niż popularne produkty do ściółkowania, przez co wydłuża się czas ich działania. Po piąte, blokują wyrastanie chwastów wokół roślin. Po szóste i ostatnie — to po prostu tanie i ekologiczne rozwiązanie, wykorzystujące produkt, który i tak już mamy w domu.