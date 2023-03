Posadź je już teraz. Zapomnisz o kretach

Jeśli chcemy naturalnie odstraszyć krety , warto posadzić w ogrodzie śmierdziuszki, czyli aksamitki, a szczególnie konkretną odmianę - aksamitkę rozpierzchłą. To bardzo ładne i wytrzymałe kwiatki, których zapach działa na krety odstraszająco.

Inną rośliną, której zapach działa drażniąco na krety, jest bazylia pospolita, a także czosnek, zarówno pospolity ozdobny, jak i niedźwiedzi. Skutecznym odstraszaczem będzie też korona cesarska, zwana także szachownicą cesarską. To wyjątkowo piękna roślina, której zapachu, zarówno krety jak i nornice, wręcz nie znoszą.

Warto także posadzić w ogrodzie wilczomlecz groszkowy, nazywany tak przez to, że jego owoce przypominają zielony groszek. Wydzielina wytwarzana przez jego korzenie skutecznie odstrasza nie tylko krety, ale również myszy.

