Domowy sposób na pozbycie się komarów. Pomoże ci dobrze znany owoc

Tak, tak. Dla większości z nas cytryna ma wspaniały i orzeźwiający zapach, jednak dla komarów jest on wprost nie do zniesienia. Dlatego warto obrać cytrynę, a skórkę (lub jej kawałki) umieścić wokół świeczki. Kiedy ją zapalimy, połączymy zapach dymu i cytryny, co sprawi, że komary nie zbliżą się do nas i oddalą nawet na kilometr. Brzmi świetnie, prawda?