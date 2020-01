Donald Trump: "Mam dla niej piękną kartkę". Prezydent nie przejmował się prezentem dla żony

Donald Trump nie dał się wciągnąć w świąteczną atmosferę. Choć miał swój epizod w kultowym świątecznym filmie, teraz podchodzi do świąt racjonalnie. Gdy w Wigilię zapytano go o to, jaki prezent przygotował dla Melanii, odpowiedział, że wciąż nad nim pracuje.

Donald Trump dał Melanii świąteczną kartkę (Getty Images)

Donald Trump podczas konferencji prasowej w swoim klubie Mar-a-Lago, gdzie rozmawiał z wojskowymi "USA" stacjonującymi na całym świecie, przyznał się do tego, że prezent dla Melanii będzie zakupem na ostatnią chwilę.

Donald Trump – prezent dla Melanii

Jeden ze stacjonujących w Kuwejcie analityków zapytał Trumpa, co podaruje Melanii w tym roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych odpowiedział: "Wiecie, że pracuję nad wieloma rzeczami, mam dla niej piękną kartkę". Później kontynuował: "Właściwie to mam ich kilka i dla Melanii wybiorę tę najładniejszą".

Cztery dni po Wigilii nadal nie ujawniono, jaki prezent dostała Melania Trump. Jej mąż jednak w rozmowie z wojskowymi powiedział, że mając mniej niż jeden dzień nadal może kupić żonie coś pięknego.

Na zakończenie rozmowy Donald Trump pochwalił swoich rozmówców za świetne pytania i zaznaczył, że te dotyczące prezentów zmusiły go do myślenia.

Melania Trump była ostatnio chwalona za "bezkompromisowego" ducha i wyjątkowe podejście do roli Pierwszej damy. Powstała nawet jej nieautoryzowana biografia, w której reporterka CNN Kate Bennett pokazuje ją z zupełnie innej strony. Donald Trump z pewnością nie miał łatwego zadania wybierając upominek dla swojej żony, tak jak wielu partnerów żyjących ze sobą wiele lat.

