"Nie wpuszczam księdza po kolędzie". Opinie Polaków są podzielone

"Nie wpuszczam księdza po kolędzie" – wyznał Adam. Przeszkadza mu, że duchowny rozgląda się po jego mieszkaniu i ocenia to, jak żyje, a na koniec wizyty oczekuje pieniędzy. Wielu forumowiczów oburzyła jego postawa.

Kolęda to wydarzenie, które wzbudza mieszane emocje wśród Polaków. Z jednej strony religijność i przywiązanie do tradycji nakazuje im wpuścić do swojego mieszkania kapłana, z drugiej pojawia się wiele obaw.