"Bardzo duży błąd" w expose Tuska. Ekspertka alarmuje

- Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo nasze słowa mogą wpływać na innych. Może nawet wydaje nam się, że nic się nie dzieje, bo dana wypowiedź pokazać np. naszą motywację do zrobienia jakichś rzeczy. Patrząc jednak na statystyki samobójstw - między pięć a sześć tysięcy osób, mnóstwo ludzi w kryzysie i depresji - dobrze by było jednak zadbać o społeczeństwo, które nie zawsze będzie w dobrym stanie psychicznym, jak my w tym momencie. Dlatego osoby wypowiadające się publicznie są zobligowane do tego, by robić to jak najdelikatniej, aby nie powodować ubytków u innych.