Donald Tusk zamieścił zdjęcie z wnukiem. Przy okazji rzucił żarcik

Donald Tusk to jeden z najbardziej znanych polskich polityków. Od 2014 roku do 2019 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, natomiast od 2019 jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Mimo że działacz a pewno nie narzeka na nadmiar wolnego czasu, to jednak udaje mu się na bieżąco relacjonować sympatykom nie tylko swoje życie zawodowe, lecz także prywatne.