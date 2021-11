Doniesienia o rasistowskim zachowaniu księcia Karola. Rzecznik rodziny królewskiej komentuje

Zastanawiał się głośno nad kolorem skóry wnuczka

W ostatnim czasie do mediów trafił fragment książki "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" autorstwa Christophera Andersena, opisującej kulisy życia rodziny królewskiej i targających nią wewnętrznych konfliktów. Przedpremierowo opublikowany fragment ujawnia wątek rasistowskich zachowań. Jak się okazuje, nad kolorem skóry Archiego miał się zastanawiać książę Karol.