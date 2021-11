Dorota Szelągowska o traumie z dzieciństwa. "Bałam się jej wejść na kolana"

Dorota Szelągowska o traumie

W "Mieście Kobiet" dziennikarka zaskoczyła wszystkich i opowiedziała o swoim trudnym dzieciństwie i licznych traumach z nim związanych: - Jeżeli masz matkę, która ci umiera na raka i nikt jej nie daje szansy na to, że wyzdrowieje, a kiedy ona miała radioterapię, to mi wypadały włosy garściami, nie jej. Porozmawiajmy o tym, co to siedmioletnie dziecko musiało wtedy czuć. Albo bałam się jej wejść na kolana, bo ktoś mi powiedział, że z niej wyjdzie rak i mnie uszczypnie.