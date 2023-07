Dopiero wyszli z kościoła. Goście nie mieli litości

Internauci są zażenowani pomysłem gości

Greckie wesele i "wielki" gest gości nie przypadł do gustu internautom, którzy skomentowali pomysł. Filmik obejrzało ponad 14,5 mln osób, a ponad 4 tys. widzów zdecydowało się na komentarz. "Nie no to już przesada", "Byłabym bardzo wściekła", "To naprawdę jest ryż? Ryż spożywczy?", "Tyle jedzenia się marnuje, a ludzie w biednych krajach głodują", "Tragedia", "Zaczęłabym płakać", "U nas ksiądz powiedział, że można sypać płatkami kwiatów, czy konfetti, ale nie ryżem, bo to jedzenie i nie wolno marnować"