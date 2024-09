Zapomnij o trenczu. Płaszcz w stylu Gardias to jesienny hit

Dorota Gardias od lat inspiruje Polki. Popularna prezenterka telewizyjna, dziennikarka i piosenkarka to prawdziwa ikona stylu. Zachwycała wiosenno-letnimi stylizacjami, a teraz wyznacza trendy na jesień. Pogodynka pokazuje, co będzie modne w tym sezonie i ponownie udowadnia, że można wyglądać świetnie, stawiając na wygodę.

Jesień to czas, kiedy możemy zaszaleć ze stylizacjami. Spadające liście i chłodniejsze dni stają się doskonałym pretekstem do eksperymentowania z modą. Dorota Gardias pochwaliła się na Instagramie wyjątkową stylizacją, idealną na tę porę roku.

Jesienią warto postawić na warstwy. Ciepłe swetry zestawione z lekkimi płaszczami pozwalają na łatwe dostosowanie się do zmieniającej się pogody. Dobrym pomysłem na uzupełnienie stylizacji jesiennych będą akcesoria - szaliki czy czapki, które dodadzą charakteru każdej kreacji. Łączenie różnych faktur i długości sprawia, że jesień staje się nie tylko funkcjonalna, ale i bardzo stylowa.

To idealny czas na eksperymentowanie z modą i wyrażanie siebie przez wybór odpowiednich odcieni. Nie zapominamy jednak, ze każda jesienna stylizacja powinna być przede wszystkim komfortowa . Dzięki temu możemy cieszyć się urokami tej pięknej pory roku bez żadnych ograniczeń.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!